Фіндопомога та мільйонні рахунки у банках: оприлюднена декларація голови Міненерго Насалика

Міністр енергетики Ігор Насалик задекларував за 2017 рік понад три мільйони доходів, його дружина Гузял Насалик отримала 2,6 млн грн доходів.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик задекларував за 2017 рік доходи, які в сумі становлять 3,1 млн грн.

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Як повідомляється в декларації міністра, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, у цю суму входять 528,3 тис. грн заробітної плати, 26,5 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна, 260,7 тис. грн доходу від надання майна в оренду і 700 тис. грн фінансової допомоги, а також отримані відсотки від депозитів.

Згідно з даними реєстру, на рахунках в «Ощадбанку» Насалик має 12,7 млн грн, у «ПриватБанку» - 1,3 млн грн і 1 млн дол., в «Укргазбанку» - 775,8 тис. дол.

Насалик є власником двох акцій компанії «Оріана», яка зареєстрована в Калуші Івано-Франківської області (де раніше Насалик був мером) і двох земельних ділянок у Київській області загальною площею 371 тис. кв. м.

Його дружина Гузял Насалик отримала 2,6 млн грн доходів.

Як повідомляв УНІАН, за 2016 рік Насалик задекларував 1,2 млн грн доходів, зокрема 245 тис. грн - це зарплата. При цьому його дружина Гузял Насалик отримала 941,9 тис. грн доходу від підприємницької діяльності.

Насалика було призначено на посаду міністра енергетики і вугільної промисловості в середині квітня 2016 року.