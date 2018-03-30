«Нафтогаз» планує в квітні почати стягнення з «Газпрому» $2,6 мільярда боргу

Компанія має намір звернутися до європейських судів із метою отримання відповідного ордера для стягнення майна «Газпрому», яке розташоване в Європі.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує в квітні почати процес стягнення з російського газового монополіста компанії «Газпром» 2,6 млрд дол. боргу згідно з рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко в ефірі одного з національних телеканалів.

«(Процес стягнення боргу - УНІАН) може початися найближчим часом, вже в квітні. Ми попередили їх. Цей процес, на жаль, триває не один день і тиждень, це справа місяців, можливо, півроку. Тому ми хочемо, щоб вони погасили ці кошти в добровільному порядку», - сказав Вітренко.

«Нам не зрозуміло, чому «Газпром» не виконує це рішення, якщо відкинути якісь політичні обставини. Виходячи з економічних чи політичних обставин, вони мусять виконувати це рішення», - зазначив він.

Комерційний директор також повідомив, що компанія має намір звернутися до європейських судів із метою отримання відповідного ордера для стягнення майна «Газпрому», яке розташоване в Європі.

«Наприклад, газ. Якщо газ належить «Газпрому» і зберігається в підземних сховищах в Європі, ми можемо цей газ заарештувати. Або якщо газ безпосередньо прийшов до Європи - ми можемо його заарештувати», - сказав Вітренко, додавши, що компанія також може заарештувати акції «Північного потоку - 1» і «Північного потоку - 2».

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Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,58 млрд дол. (з урахуванням пені). Також суд зобов'язав російську компанія поставляти до 5 млрд куб. м газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликала тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того як «газову» кризу було успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно поінформував «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

За інформацією «Нафтогазу», українська компанія відкинула пропозиції «Газпрому» про розірвання чинних контрактів. Наступний раунд переговорів між компаніями заплановано на квітень 2018 року.