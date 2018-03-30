OKKO хоче в найближчі місяці почати торгівлю електроенергією

Також компанія має намір вийти в сегмент генерації електроенергії і встановити сонячні панелі.

Холдинг OKKO Group, який на сьогодні володіє мережею АЗС ОККО і торгує природним газом, планує в найближчі місяці почати торгові операції на ринку електроенергії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Зараз компанія завершує процедурні роботи для виходу на ринок електроенергії і почала попередні переговори з потенційними партнерами. Холдинг буде здійснювати операції, пов'язані з трейдингом електроенергії, у тих ринкових сегментах, створення яких передбачено законом про лібералізацію енергоринку в Україні", - відзначили в компанії, додавши, що OKKO Group планує розвивати власні потужності по виробництву електроенергії.

Згідно з повідомленням, до кінця 2018 року на даху і фасаді центрального офісу холдингу у Львові будуть встановлені сонячні панелі та генеруюче обладнання загальною потужністю 200 кВт.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг видала компанії "ОККО Контракт" (входить в холдинг OKKO Group) ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання електроенергії споживачам.

OKKO Group - холдинг, який володіє мережею АЗС під брендом "ОККО" ("Концерн Галнафтогаз"). Також холдинг представлений на ринку природного газу. До складу акціонерів входять ЄБРР, банк Goldman Sachs, інвесткомпанії Horizon Capital, Renaissance Capital та ін.