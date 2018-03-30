Будівництво Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива ведеться згідно з графіком - «Енергоатом»

На сьогодні «Енергоатом» проводить підготовчі роботи, які дозволять безпечно продовжити термін експлуатації четвертого енергоблоку Запорізької АЕС ще на 10 років.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» планує в кінці жовтня 2018 року завершити плановий ремонт четвертого енергоблоку Запорізької АЕС для подальшого продовження строку його експлуатації на 10 років.

Про це кореспонденту УНІАН після засідання колегії Державної інспекції ядерного регулювання повідомив перший віце-президент ‒ технічний директор компанії Олександр Шавлаков.

«Ми звернулися до Держатомрегулювання з нашими планами на продовження експлуатації ще 3 квітня минулого року, тобто за рік до завершення терміну експлуатації блоку, і отримали схвалення... 13 березня 2018 року ми зупинили блок і плануємо провести ремонт протягом 230 діб», - сказав він.

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Шавлаков додав, що проектний термін експлуатації блоку закінчується 4 квітня 2018 року.

«Виконання всього комплексу робіт, отримання ліцензії на продовження і пуск блоку – все це має вписатися в ці 230 діб», - зазначив топ-менеджер компанії.

Він також повідомив, що в цьому році компанія реалізує ще один важливий проект – будівництво в зоні відчуження Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). За його словами, всі роботи виконуються згідно з проектними строками.

«Фінансування ЦСВЯП здійснюється з двох джерел – це кошти, закладені в тариф, і позикові кошти. В цьому році був укладений контракт на отримання кредиту у розмірі 250 млн дол. для забезпечення будівництва. Фінансування ЦСВЯП не забезпечено в повному обсязі. У нас немає проблем з фінансуванням цього проекту», - додав Шавлаков.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні «Енергоатом» проводить підготовчі роботи, які дозволять безпечно продовжити термін експлуатації четвертого енергоблоку ще на 10 років.

У минулому році Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого, другого та третього енергоблоків Запорізької АЕС. В цьому році компанія також проводить тривалий ремонт на третьому енергоблоці Рівненської АЕС із метою продовження терміну його експлуатації.

На початку липня 2017 року Держатомрегулювання видала «Енергоатому» ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Будівництво сховища стартувало 9 листопада минулого року. Будівництво першої черги сховища планується завершити в кінці 2019 - початку 2020 року.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.