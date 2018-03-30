У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України».

Російський газовий монополіст «Газпром» подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з українським «Нафтогазом» про контракт на транзит газу.

Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на прес-службу «Газпрому», пише Радіо Свобода.

«Газпром» 29 березня подав до апеляційного суду округу Свеа (Швеція) заяву про оскарження та часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з «Нафтогазом України» в справі про транзит газу в зв’язку з істотними процесуальними порушеннями, допущеними арбітрами при винесенні цього рішення», – йдеться в повідомленні.

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22 березня «Газпром» оскаржив у суді Швеції рішення за контрактами на постачання газу.

У міжнародних стандартах фінансової звітності російський «Газпром» визнав заборгованість перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України». Про це у мережі Twitter повідомила 29 березня прес-служба української компанії.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром», у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту.

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України». У «Газпромі» вказали, що «за підсумками такого вердикту виник дисбаланс у відносинах з «Нафтогазом» щодо постачання і транзиту газу.