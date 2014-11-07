Нафта після невеликого зростання знову подешевшала

Ціни на нафту Brent знову опустилися нижче $83 за барель на тлі зростання курсу долара, повідомляє Reuters.

На 8.40 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,56 до $82,30 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,30 до $77,61 за барель. З початку тижня Brent подешевшала на 4 відсотки.

Курс долара до кошика шести основних валют близький до чотирирічного максимуму напередодні виходу звіту про зайнятість у США.

"Думаю, при такому ціновому рівні хтось ще хоче, щоб ціни продовжили знижуватися, але, по-моєму, ринок майже досяг дна", - сказав директор з інвестицій Ayers Alliance в Сіднеї Джонатан Беррет.

Напрямок ринку буде залежати від рішення ОПЕК про видобуток на нараді 27 листопада, нагадав директор з аналізу сировинних ринків Societe Generale в Сінгапурі Марк Кінан.

Читайте такожКурс євро в Росії вперше перевищив 58 рублів"Вірогідність скорочення видобутку становить 30-40 відсотків", - вважає він.

Лівія сподівається найближчим часом відновити видобуток нафти на родовищі ель-Шарара, захопленому в середу озброєними людьми, повідомив чиновник міністерства нафтової промисловості.