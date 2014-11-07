Пожежні повністю загасили торфовища на Полтавщині

У Полтавській області ліквідовано пожежі на торфовищах.

Про це сьогодні повідомляє прес-центр облуправління ДСНС. За їх даними, вчора о 17.00 пожежні повністю ліквідували пожежу поверхневих покладів торфу на площі близько 3 га, яка 4 листопада почалася в болотистій місцевості біля села Зарог Оржицького району.

Також пожежники рапортують про ліквідацію пожежі на торфовищах біля села Іванове Село Глобинського району площею 1,4 га.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада біля села Тишки Лубенського району повністю ліквідовано пожежу поверхневих покладів торфу на загальній площі близько 5,8 га.

Читайте такожПід Києвом у торфі, що горить, вибухнула міна, іще шість знешкодили піротехнікиВ облуправлінні ДСНС УНІАН повідомили, що за даними інституту «Укрземпроект» на території Полтавської області загальна площа торф'яників становить 42 тис. га.

Найбільші площі торфовищ мають Хорольський район (9896 га), Оржицький район (8007 га), Пирятинський район (6245 га), Лубенський район (5259 га), Семенівський район (4097 га), Лохвицький район (3789 га) і Зеньківський район (1933 га).