Путін вирішив, що нафта дешевшає через "чиїсь" політичні інтереси

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в кризові моменти виникає відчуття, що політика превалює над економікою при визначенні світових цін на енергоресурси, повідомляє ТАСС.

"Політична складова в цінах на нафту також завжди присутня, - зазначив він в інтерв'ю китайським ЗМІ. - Більше того, у деякі кризові моменти виникає відчуття, що в ціноутворенні на енергоресурси якраз і превалює політика".

Іншим негативним чинником, що впливає на ціни, Путін назвав відсутність чіткого прямого зв'язку між фізичними ринками нафти й фінансовими майданчиками, на яких ведеться торгівля.

"При цьому активно використовуються похідні інструменти, які багаторазово підсилюють волатильність нафтових цін, - зауважив він. - Такий стан речей, на жаль, створює умови для спекулятивних дій і, як наслідок, для маніпулювання цінами залежно від чиїхось інтересів".

Читайте такожРосійська нафта подешевшала майже на 20%Говорячи про об'єктивні причини зниження ціни на нафту, Путін нагадав про уповільнення темпів зростання економіки, а значить, і енергоспоживання в цілому ряді країн.

"Крім того, як стратегічні, так і комерційні запаси нафти в розвинутих країнах знаходяться на рівні історичних максимумів. Позначаються й новації в технології видобутку нафти, які призвели до появи нових обсягів вуглеводнів на регіональних ринках", - наголосив він.