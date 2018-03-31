МВФ вимагає від України переглянути ціни на газ

У Фонді хочуть, щоб ціни на газ, включаючи тарифи для домашніх господарств, визначалися ринком.

Міжнародний валютний фонд наголосив, що Україна має виконувати обіцянки щодо погодження цін на газ із ринковими в рамках програми кредитування.

Про це повідомляє Reuters.

МВФ нагадує, що у 2016 році Україна погодилася врегулювати ціни на газ на рівні зовнішніх ринкових ставок, проте невиконання урядом рішень заморозило кредитування від Фонду після двох останніх траншів у квітні 2017 року.

"Ми вважаємо, що важливо, щоб ціни на газ, включно з тарифами для домашніх господарств, визначалися ринком відповідно до реформ, які були реалізовані в 2016 році, і які були одним з основних досягнень процесу реформ в Україні в останні роки", - зазначив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Зазначається також, що на тлі майбутніх президентських і парламентських виборів в Україні згортається проведення реформ, які підтримує Фонд. При цьому наголошується, що програма Фонду закінчується в березні 2019 року.

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Люнгман повідомив, що низькі ціни на газ для домашніх господарств є рівноцінними субсидіям, які були регресивними і найбільше допомагали великим споживачам.

Люнгман не повідомив, як рішення держави вплинуло на надання наступного кредитного траншу, але МВФ чітко дав зрозуміти, що виконання обіцянок про приведення цін на газ до ринкового рівня є основною умовою фінансування.

Нагадаємо, 29 березня Кабінет міністрів України залишив незмінними тарифи на газ для населення до червня цього року, продовживши спецобов’язки “Нафтогазу” на продаж газу населенню.

Водночас із квітня НАК "Нафтогаз України" збільшить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати. Після цього вартість тисячі кубометрів палива становитиме 8,67 тисяч гривень, що означає зростання на 774 грн (9,8% від теперішньої ціни).