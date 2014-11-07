ОПЕК може скоротити видобуток, якщо ціна на нафту впаде до $70

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), ймовірно, знизить стелю видобутку, якщо ціна на неї впаде до 70 дол. за барель. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на The Wall Street Journal.

27 листопада у Відні відбудеться зустріч ОПЕК на міністерському рівні. Поки членам організації не вдалося виробити скоординованої відповіді на 25% падіння світових цін на нафту з літа цього року.

Як відзначає The Wall Street Journal, якщо вартість нафти впаде до 70 дол. за барель, це матиме серйозний тиск на бюджети окремих членів ОПЕК. Наприклад, Венесуелі для підтримки збалансованого бюджету в наступному році, за оцінками Deutsche Bank, необхідно, щоб ціна на нафту становила близько 117,5 дол. за барель.

Вартість контрактів на постачання суміші Brent (складається з нафти, видобутої з різних свердловин на шельфі Північного моря) на лондонській Міжконтинентальній біржі ф'ючерсних угод становить зараз приблизно 83 долара за барель.

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Як повідомляв УНІАН, ціна нафтового кошика ОПЕК у середу, 5 листопада, знизилася на 0,71% - до 78,11 долара за барель з 78,67 долара в попередній торговельний день.

У жовтні середня ціна «кошика» склала 84,65 долара за барель, у вересні - 96,2 дол., у серпні - 101,03 дол., у липні - 105,55 дол., у червні - 107,78 дол., у травні - 105,56 дол., у квітні - 104,12 дол., у березні - 104,04 дол., у лютому - 105,27 дол., у січні - 104,66 дол.

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Світовий попит на нафту, згідно з оцінкою аналітиків ОПЕК, в 2014 році складе 90,9 млн барелів на день, при цьому минулого року він був на рівні 89,9 млн.