Бахрейн виявив найбільше в своїй історії родовище нафти
09:07, 02 квітня 2018Енергетика
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При цьому були виявлені і великі запаси глибинного газу.
Ілюстрація \ REUTERS
Комітет з природних ресурсів і економічної безпеки Бахрейну виявив найбільше зі знайдених на території країни родовищ нафти.
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Як повідомляє kommersant.ru з посиланням на національне інформаційне агентство BNA, «найбільші запаси нафти в історії королівства» були виявлені при освоєнні «потенціалу національних нафтових компаній з метою збільшити вдвічі роботи по розвідці і видобутку».
За оцінкою комітету, родовище «містить значний обсяг нафти щільних шарів, який набагато перевищує обсяг Бахрейнського родовища». При цьому були виявлені і великі запаси глибинного газу.
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