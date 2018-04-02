Бахрейн виявив найбільше в своїй історії родовище нафти

09:07, 02 квітня 2018
Енергетика
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Ілюстрація \ REUTERS

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Як повідомляє kommersant.ru з посиланням на національне інформаційне агентство BNA, «найбільші запаси нафти в історії королівства» були виявлені при освоєнні «потенціалу національних нафтових компаній з метою збільшити вдвічі роботи по розвідці і видобутку».

За оцінкою комітету, родовище «містить значний обсяг нафти щільних шарів, який набагато перевищує обсяг Бахрейнського родовища». При цьому були виявлені і великі запаси глибинного газу.

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Теги: #нафта#родовище#Бахрейн