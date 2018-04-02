Вартість нафти зростає на даних щодо свердлових установок у США

Brent подорожчала до $69,75 за барель, WTI - до $65,21 за барель.

Ціни на нафту помірно зростають у понеділок вранці при підтримці з боку даних про зниження кількості свердлових установок у США, опублікованих ще до вихідних, і на тлі зниження біржових оборотів в зв'язку з продовженням великодніх свят у низці країн.

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Про це повідомляє Прайм.

Станом на 7:20 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,60%, до 69,75 долара за барель, ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,42% - до 65,21 долара за барель.

У понеділок на нафтовому ринку зафіксовано знижений обсяг торгів, оскільки низка ринків залишаються закритими у зв'язку з католицькими великодніми святами. На цьому тлі інвестори продовжують відігравати дані про кількість свердлових установок у США.

Американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes, a GE Company (BHGE) повідомила в минулий четвер, що за робочий тиждень, що завершився 29 березня, загальне кількість свердлових установок у США скоротилася на дві штуки, або на 0,2%, до 993 одиниць. При цьому кількість саме нафтових свердлових скоротилася за цей тиждень на сім штук, або на 0,8% до 797.

Крім того, на настрої інвесторів деякий вплив надає невизначеність щодо перспектив атомних домовленостей з Іраном. Ця країна і "шістка" міжнародних посередників у 2015 році досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Тоді був прийнятий Спільний комплексний план дій, виконання якого знімає з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу. Але зараз США виступають за зміну угоди.

На думку голови відділу торгівлі на азіатських біржах у Oanda Стівена Іннеса (Stephen Innes), яке наводить агентство Рейтер, учасників нафтового ринку турбує перспектива "іранської угоди": збережуть США тендітні домовленості, чи будуть зміни.