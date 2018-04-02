В українських сховищах залишилося 7,7 мільярда кубів газу

Україна увійшла до 2018 року з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 24 по 31 березня скоротилися на 4,4%, або на 354 мільйонів кубометрів, до 7,681 мільярда кубометрів з 8,035 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Зокрема, за даними компанії, 31 березня зі сховищ відібрано 29,11 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла до 2018 року з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища та почала його відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.