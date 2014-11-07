Росія очікує від України передоплати за газ у найближчі дні

Миненерго РФ в найближчі дні очікує отримання передоплати від "Нафтогазу" за поставки газу в листопаді-грудні поточного року, сказав в п'ятницю міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляє ТАСС.

"Очікуємо в найближчі дні, оскільки українська сторона погасила перший транш заборгованості в $1,45 млрд. Гроші ці 5 листопада отримав" Газпром ". Він виставив рахунок на листопад місяць за ціною, яка була сформована з урахуванням знижки, тобто по $378 (за 1 тис. куб. м). Тому зараз, отримавши цей рахунок, українська сторона повинна буде внести передоплату в найближчі дні в обсязі необхідних потреб України на листопад. Рахунок сформований на 2 млрд куб. м ", - сказав Новак.

В "Газпромі" відмовилися від коментарів на цю тему.

Як повідомляв "Нафтогаз України" 6 листопада, компанія не має затвердженого графіка щодо внесення передоплати за газ "Газпрому". "Затвердженого графіка немає. Наша потреба в газі буде залежати від рівня споживання в Україні", - повідомили в компанії у відповідь на питання про те, коли "Нафтогаз України" планує внести передоплату "Газпрому" за постачання газу.

Як говорив раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер, після внесення передоплати поставки, згідно з умовами контракту, поновляться не пізніше 48 годин від моменту надходження коштів на рахунок газової монополії. Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу до України після виконання зобов'язань з боку "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» вже виплатив "Газпрому" $1,45 млрд боргу за газ.

30 жовтня представники України, Росії та Єврокомісії підписали документи, які дозволять вирішити проблему дефіциту поставок газу Києву для проходження найближчого опалювального сезону.

Відповідно до домовленостей, Росія повинна відновити постачання газу Україні, яке було повністю припинене в червні цього року, після того, як отримає 1,45 млрд доларів оплати в рахунок боргу за раніше поставлене паливо.

В цілому до кінця року Україна повинна перерахувати Росії 4,6 млрд доларів, 3,1 млрд з яких за раніше поставлений газ і 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометрів газу, які РФ ще повинна поставити Києву.

Переговори з врегулювання газового конфлікту Києва і Москви за посередництва Європейської комісії тривали з травня цього року і останні домовленості є лише частковим вирішенням спору, який сторони сподіваються остаточно вирішити в міжнародному суді в Стокгольмі.