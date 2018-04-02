Більше 80% блоків ТЕС в Україні перевищили свій термін експлуатації

Термін експлуатації 72 блоків (18 ГВт) перевищив проектне, граничне та паркове значення, тобто вони пропрацювали найбільшу кількість часу (тисяч годин).

Загальний термін роботи 77 блоків теплових електростанцій (19,4 ГВт або 80,1% від встановленої потужності всіх ТЕС України) перевищив граничне значення для експлуатації такого обладнання.

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Про це повідомляється в опублікованому звіті про діяльність Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, за 2017 рік.

Згідно з документом, з 83 енергоблоків ТЕС 6 блоків (4,8 ГВт потужності) працюють у надпроектний період, ще 5 блоків (1,3 ГВт) – у понадпроектний і понадстроковий періоди. Термін експлуатації решти 72 блоків (18 ГВт) перевищив проектне, граничне та паркове значення, тобто вони пропрацювали найбільшу кількість часу (тисяч годин).

Також наголошується, що загальна встановлена потужність теплової генерації (без урахування ТЕЦ) становить 24,185 ГВт. Дані комісії наведено станом на 1 січня 2018 року.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні, без урахування тимчасово окупованих регіонів Донецької і Луганської областей, працює 12 великих теплоелектростанцій, 8 з яких належить приватному енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, 3 – державної компанії "Центренерго" і одна станція – компанії "Донбасенерго".

За даними компанії-оператора об'єднаної енергосистеми України "Укренерго", за станом на 1 квітня 2018 року ТЕС виробили 25,6% загального обсягу електроенергії. Ці станції також відіграють важливу роль у процесі щодобового балансування роботи енергосистеми (відповідності графіка споживання і виробництва електрики).

Для роботи теплової генерації застосовується скандально відома формула "Роттердам+", яка визначає вартість вугілля в структурі тарифу на електроенергію, яку виробляють ТЕС. Згідно цій формулі, ціни на вугілля прирівняні до біржових котирувань палива на європейському ринку (зокрема, в порту Роттердама, Амстердама і Антверпена).