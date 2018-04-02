У "Народному фронті" нагадали про небезпеку "Північного потоку-2" для Європи

В той же час, фракція НФ позитивно сприйняла рішення Європарламенту, яким поширюються єдині правила внутрішнього газового ринку ЄС.

"Народний фронт" наполягає на прийнятті постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо недопущення будівництва Росією газогону "Nord Stream-2".

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Три тижні тому фракція "Народний фронт" зареєструвала Проект Постанови про Звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Nord Stream-2" та загрози монополії Російської Федерації на газовому ринку Європи. Ми щиро сподіваємось, що цього пленарного тижня парламент врешті-решт проголосує цю постанову", - сказав він.

Автор постанови наголосив, що українському парламенту необхідно донести до світу, що домінування "Газпрому" на газовому ринку є небезпечним.

"Керівництво Росії ніколи не дотримувалося свого слова. У цьому Україна та Європа вкотре переконались 1 березня, коли "Газпром" різко знизив транзит газу. Хімічна атака Росії на Британію і нове загострення стосунків між Росією та Заходом - це яскрава ілюстрація дикунства Кремля і психічної неврівноваженості російського диктатора", - підкреслив Максим Бурбак.

Він також додав, що впровадження газогону небезпечно і безвідповідально.

"Наслідки виконання проекту "Nord Stream-2" вийдуть далеко за межі комерції або внутрішніх справ країн ЄС і спричинять економічну й політичну дестабілізацію всієї Європи, а відтак - і планети в цілому", - підкреслив керівник фракції.

Він також наголосив, що фракція позитивно сприйняла рішення Європарламенту, яким поширюються єдині правила внутрішнього газового ринку ЄС.

"Ми схвалюємо рішення Європарламенту, що підтримав законопроект Єврокомісії, який поширює єдині правила внутрішнього газового ринку Євросоюзу на цей проект. У нашій постанові також йдеться, що президент та уряд повинні ініціювати консультації з Єврокомісією з питань "Північного потоку-2" відповідно до Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною", - додав керівник фракції.