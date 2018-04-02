Вартість закупівлі свіжого ядерного палива в структурі тарифу «Енергоатому» у 2017 році досягла 48,3% - НКРЕКП

З 2015 по 2017 рік включно частка витрат на закупівлю палива зросла з 43,1% до 48,3%.

У загальній структурі тарифів на відпуск електричної та теплової енергії, яку виробляють АЕС Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», вартість закупівлі свіжого ядерного палива та послуг з поводження з відпрацьованим паливом в минулому році склала 48,3%, або 18,387 млрд грн.

Про це повідомляється в опублікованому звіті про діяльність Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, за 2017 рік.

Згідно з документом, до 2015 року частка витрат на купівлю свіжого ядерного палива та поводження з відпрацьованим паливом становила 43,1% (14,007 млрд грн), у 2016 – 48,3% (17,188 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року НКРЕКП затвердила тариф на вироблену АЕС електроенергію на 2018 рік на рівні 54,03 коп. за кВт-год, тоді як компанія подавала свої розрахунки, згідно з якими ставка повинна була складати 83,8 коп. за кВт-ч.

В середині березня голова «Енергоатому» Юрій Недашківський заявив, що поточний тариф компанії на відпуск електроенергії не покриває її мінімальні потреби, зокрема, на закупівлю ядерного палива в поточному році не вистачає 1,436 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.