У "Нафтогазі" ще не визначилися з обсягами замовлення російського газу

Про це йдеться в заяві компанії, текст якої має УНІАН.

Водночас, як уточнили в «Нафтогазі», обсяг передоплати буде прямо залежати від замовлених обсягів. «Обсяг та графік внесення передоплати залежить від того, в якому об'ємі і коли «Нафтогаз» буде замовляти газ у «Газпрому»», - сказано в заяві.

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Читайте такожна умовах передоплати за замовлені Україною обсяги палива

Воденочас, відповідно до Протоколу, Україна може імовірно закупити у Росії близько 4 млрд кубометрів палива на загальну суму близько 1,5 млрд дол. Ключовою умовою нових поставок визначили сплату Україною боргів за паливо, вже спожите у 2013 і 2014 роках. Загальна сума боргу склала 3,1 млрд дол., із яких 1,45 млрд дол. Україна вже сплатила, а 1,65 млрд дол. заплатить до кінця 2014 року.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше зазначав, що для стабільного проходження опалювального сезону Україні необхідно 4-5 млрд кубометрів газу до тих обсягів, які вже накопичені у сховищах (близько 17 млрд кубометрів).