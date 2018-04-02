Україна збільшила експорт електроенергії до Європи

Основним покупцем української електроенергії продовжує залишатися Угорщина.

Україна за 2 місяці 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшила експорт електроенергії до країн ЄС і Молдови на 6,1% - до 1,032 мільярда кВт-год.

Читайте такожБільше 80% блоків ТЕС в Україні перевищили свій термін експлуатації

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, 60,6% (або 624,9 мільйона кВт-год електроенергії було поставлено в Угорщину, 27,9% (288,4 мільйона кВт-год) – до Польщі, 9,3% (96 мільйонів кВт-год) – до Молдови, 1,7% (17,6 мільйона кВт-год) – до Словаччини і 0,5% (5,3 мільйона кВт-год) – до Румунії.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна збільшила експорт електроенергії в порівнянні з минулим роком на 28,6% - до 5,166 мільярда кВт-год. При цьому виручка за постачання електроенергії за звітний період зросла на 55% - до 236 мільйонів доларів.