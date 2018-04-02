Скільки коштуватиме газ для населення: уряд продовжує переговори з МВФ

Гройсман зазначив, що в результаті мають бути досягнуті дві мети - справедлива формула, яка запобігатиме необ'єктивним цінам усередині країни, і соціальний захист населення.

Уряд продовжує вести переговори з Міжнародним фондом щодо формули, яка формуватиме ціну на газ для населення.

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Про це Гройсман заявив в ефірі одного з телеканалів.

«Ми працюємо з МВФ, але я наголошую, що в цьому опалювальному сезоні ціни підніматися не будуть, і я тримаю слово», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що в результаті мають бути досягнуті дві мети - справедлива формула, яка запобігатиме необ'єктивним цінам усередині країни, і соціальний захист населення.

«Для мене головне, щоб людей не кинути на нові випробування з точки зору зниження якості життя, нам навпаки треба брати курс на те, щоб люди жили краще», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу без обговорення. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня.

Ціна на газ для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищенню приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів більш поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.