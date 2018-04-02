Центр Одеси залишився без електрики
18:46, 02 квітня 2018Енергетика
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Аварійне відключення в історичному центрі міста відбулося сьогодні в другій половині дня.
Історичний центр Одеси постраждав від "блекауту" / forumdaily.com
Центр Одеси через аварію залишився без електрики.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Одесаобленерго», аварійне відключення в історичному центрі міста відбулося сьогодні в другій половині дня.
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«Причина відключення - вихід з ладу обладнання однієї з підстанцій. Зараз на місці працює бригада», - заявили в компанії.
Електрики немає, зокрема, на вулицях Великій Арнаутській, Малій Арнаутській, Базарній та ін. Планується, що несправність усунуть сьогодні.
За іншими даними, аварія сталася на високовольтній лінії через перевантаження.
Напередодні повідомлялось, що у місті Вилкове Одеської області підтоплено близько 30% вулиць.
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