Центр Одеси залишився без електрики

Аварійне відключення в історичному центрі міста відбулося сьогодні в другій половині дня.

Центр Одеси через аварію залишився без електрики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Одесаобленерго», аварійне відключення в історичному центрі міста відбулося сьогодні в другій половині дня.

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«Причина відключення - вихід з ладу обладнання однієї з підстанцій. Зараз на місці працює бригада», - заявили в компанії.

Електрики немає, зокрема, на вулицях Великій Арнаутській, Малій Арнаутській, Базарній та ін. Планується, що несправність усунуть сьогодні.

За іншими даними, аварія сталася на високовольтній лінії через перевантаження.

Напередодні повідомлялось, що у місті Вилкове Одеської області підтоплено близько 30% вулиць.