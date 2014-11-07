Порошенко: Росія досі не оплатила транзит газу за вересень і жовтень

Президент констатував значний відхід від реалізації Мінського протоколу, що призводить до подальшої ескалації конфлікту, повідомляє прес-служба президента України.

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Порошенко відзначив, що направлення російською стороною чергового гуманітарного конвою без проходження українського прикордонного та митного контролю, а також без координації із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста є порушенням міжнародного права і завдає шкоди мирному врегулюванню і гуманітарній ситуації на Донбасі. Натомість, українська гуманітарна допомога, яка виділена для мешканців Донбасу, не може бути доставлена через дії бойовиків.

Також співрозмовники обговорили питання реалізації газових домовленостей, що були досягнуті в тристоронньому форматі ЄС-Росія-Україна. Президент повідомив, що Україна сплатила перший транш боргу за газ і досі не отримала плати за транзит російського газу до країн ЄС за вересень та жовтень.

Порошенко та Меркель обговорили подальшу координацію міжнародних зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі напередодні саміту "Великої двадцятки", що відбудеться у Брісбені, Австралія 15-16 листопада.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Унаслідок цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн упровадили стосовно Росії три етапи санкцій.

У вересні в Мінську відбулися два раунди переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі. В рамках мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України. Проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування по «виборах» депутатів місцевих парламентів і голів так званих Донецької і Луганської «народних республік».

США і ЄС заявили, що проведення виборів у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» буде порушенням мінських домовленостей. Проте 28 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова визнати результати «виборів» у «ДНР» і «ЛНР».

2 листопада на окупованих територіях Донецької і Луганської областей підтримувані Росією терористи провели псевдовибори.

Влада України, Євросоюз і США засудили проведення цих «виборів», і не мають наміру визнавати їх підсумки. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав ці псевдовибори контпродуктивними.

Водночас Росія заявляє, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.

Також 2 листопада чергова, п'ята, колона російської "гуманітарної допомоги" для жителів Донбасу перетнула російсько-український кордон без дозволу України. Понад 50 вантажних автомобілів із конвою вирушили до Донецька і стільки ж - до Луганська. За даними РНБО України, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись в РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі військове устаткування. Також на цих «КамАЗах» до Росії вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.

5 листопада верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ планує обговорити можливе введення нових санкцій стосовно Російської Федерації на своєму найближчому засіданні 17 листопада.