Транзит російського газу через Україну скоротився на 27%

У 2017 році Україна транспортувала до ЄС рекордні за останні кілька років обсяги газу.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-лютий 2018 року скоротився на 27,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 12 млрд куб. м, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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«За січень-лютий 2018 року територією України за оперативними даними протранспортовано (транзитом) 12 млрд куб. м природного газу, що на 4,5 млрд куб. м (або на 27,3%) менше, ніж за відповідний період 2017 року», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала в Європейський Союз рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 млрд кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.