"Газпром" зарезервував майже $5 мільярдів для виплати штрафу "Нафтогазу"

Арбітраж Торгової палати Стокгольма виніс своє рішення щодо спору між українською та російською компаніями 28 лютого.

Російський монополіст «Газпром» зарезервував всю суму штрафу за транзитним контрактом з «Нафтогазом» — $4,63 млрд.

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Це випливає з опублікованого звіту компанії, підготовленого відповідно до російських стандартів бухгалтерського обліку (РСБО), передає РБК.

Згідно з документом, у балансі «Газпрому» в статті «штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів» визнана витрата у 272,943 млрд руб. ($4,74 млрд), що майже повністю відповідає рішенням арбітрів.

Арбітраж Торгової палати Стокгольма виніс своє рішення щодо спору між російською і українською компаніями 28 лютого. Тоді арбітри частково задовольнили вимоги «Нафтогазу», постановивши, що «Газпром» повинен заплатити українській компанії $4,63 млрд за недопоставку газу за транзитним договором. До цього арбітраж зобов'язав українську сторону виплатити «Газпрому» $2 млрд за вже поставлений газ. Таким чином, російська компанія залишилася винна «Нафтогазу України» близько $2,6 млрд.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу. Однак в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу.

Уряд України має намір стягнути з Газпрому» сумарно 8,5 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу і Антимонопольного комітету України – 2,56 млрд дол. і 172 млрд грн, відповідно.