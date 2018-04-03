Росія в березні збільшила транзит газу через Україну на 21%

У 2017 році Україна транспортувала в ЄС рекордні за останні кілька років обсяги газу.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) в березні 2018 року збільшився на 21,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 8,1 млрд куб. м, повідомляє прес-служба держкомпанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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Також повідомляється, що середньодобовий транзит у березні нинішнього року становив 260 млн куб. м, що майже на 50 млн куб. м/добу, або на 22%, більше, ніж у лютому.

У прес-службі відзначили, що за результатами першого кварталу 2018 року транзит газу з РФ територією України зменшився до 20,1 млрд куб. м, що на 3,1 млрд куб. м, або на 13,3%, менше, ніж за перші три місяці минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до Європейського Союзу рекордні за кілька останніх років обсяги газу - 93 млрд кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС у 2016 році виріс на 23% порівняно з 2015 роком - до 82,2 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.