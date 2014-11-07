У Газпромі заявили, що не платять за транзит через спір про ціну на газ
Оплату транзиту російського газу через Україну гальмує спір про ціну на газ.
Про це заявив журналістам офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, передає ТАСС.
"Єдина технічна проблема, яка існує в частині оплати за транзит газу по території України, - це те, що "Газпром" хоче заплатити більше, ніж чекає від нас українська сторона. Транзитна ставка залежить від ціни російського газу для України.
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"Газпром" розраховує цю ціну за формулою, вказаною у контракті на постачання газу. А "Нафтогаз України" рахує за своєю ціною. Це гальмує процес. Але ми знайдемо рішення цієї проблеми. Усе буде зроблено відповідно до духу брюссельських домовленостей", - сказав Купріянов.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна очікує платіж за транзит російського газу вже в листопаді.