У Газпромі заявили, що не платять за транзит через спір про ціну на газ

Про це заявив журналістам офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, передає ТАСС.

"Єдина технічна проблема, яка існує в частині оплати за транзит газу по території України, - це те, що "Газпром" хоче заплатити більше, ніж чекає від нас українська сторона. Транзитна ставка залежить від ціни російського газу для України.

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"Газпром" розраховує цю ціну за формулою, вказаною у контракті на постачання газу. А "Нафтогаз України" рахує за своєю ціною. Це гальмує процес. Але ми знайдемо рішення цієї проблеми. Усе буде зроблено відповідно до духу брюссельських домовленостей", - сказав Купріянов.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна очікує платіж за транзит російського газу вже в листопаді.