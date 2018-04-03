Прибуток «Газпрому» за рік впав у чотири рази

Прибуток російського монополіста за 2017 рік становив приблизно 100,3 млрд руб.

Чистий прибуток російського газового монополіста «Газпрому» за підсумками 2017 року становив 100,298 млрд руб., випливає зі звіту компанії.

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Порівняно з попереднім роком прибуток скоротився більш ніж у чотири рази — в 2016 році її розмір становив 411,424 млрд руб.

Згідно зі звітом, сукупна виручка «Газпрому» за підсумками 2017 року становила 4,313 млрд руб., що на 9,6% перевищує показник попереднього року (3,934 трлн руб.).

Виручка від продажу газу зросла приблизно на 8% — з 2,659 трлн до 2,872 трлн руб., причому виручка від продажу газу в країни далекого зарубіжжя за підсумками 2017 року становила 1,594 трлн руб., що приблизно на 11,7% більше, ніж роком раніше (1,426 трлн руб.).

За даними «Газпрому», в першому кварталі 2018 року компанія поставила в країни далекого зарубіжжя 54,4 млрд куб. м газу, збільшивши обсяг поставок в річному вираженні на 6,6%. Найбільше зросли поставки до Нідерландів (+127%), Австрії (+83,5%), Греції (+36,4%), Фінляндії (+15,5%), Німеччини (+12,2%) і Франції (+11,1%).

Також «Газпром» передав акції Nord Stream 2 AG в заставу компанії Glas Trustees Ltd в забезпечення зобов'язань оператора газопроводу «Північний потік-2» на суму 89,69 млрд руб., йдеться в звіті.

Компанія повідомила, що папери були передані в заставу в серпні 2017 року до грудня 2038 року в забезпечення зобов'язань Nord Stream 2 AG за угодою проектного фінансування.

Нагадаємо, "Газпром" зарезервував майже $5 мільярдів для виплати штрафу "Нафтогазу".