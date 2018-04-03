Прибуток «Газпрому» за рік впав у чотири рази
Чистий прибуток російського газового монополіста «Газпрому» за підсумками 2017 року становив 100,298 млрд руб., випливає зі звіту компанії.
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Порівняно з попереднім роком прибуток скоротився більш ніж у чотири рази — в 2016 році її розмір становив 411,424 млрд руб.
Згідно зі звітом, сукупна виручка «Газпрому» за підсумками 2017 року становила 4,313 млрд руб., що на 9,6% перевищує показник попереднього року (3,934 трлн руб.).
Виручка від продажу газу зросла приблизно на 8% — з 2,659 трлн до 2,872 трлн руб., причому виручка від продажу газу в країни далекого зарубіжжя за підсумками 2017 року становила 1,594 трлн руб., що приблизно на 11,7% більше, ніж роком раніше (1,426 трлн руб.).
За даними «Газпрому», в першому кварталі 2018 року компанія поставила в країни далекого зарубіжжя 54,4 млрд куб. м газу, збільшивши обсяг поставок в річному вираженні на 6,6%. Найбільше зросли поставки до Нідерландів (+127%), Австрії (+83,5%), Греції (+36,4%), Фінляндії (+15,5%), Німеччини (+12,2%) і Франції (+11,1%).
Також «Газпром» передав акції Nord Stream 2 AG в заставу компанії Glas Trustees Ltd в забезпечення зобов'язань оператора газопроводу «Північний потік-2» на суму 89,69 млрд руб., йдеться в звіті.
Компанія повідомила, що папери були передані в заставу в серпні 2017 року до грудня 2038 року в забезпечення зобов'язань Nord Stream 2 AG за угодою проектного фінансування.
Нагадаємо, "Газпром" зарезервував майже $5 мільярдів для виплати штрафу "Нафтогазу".