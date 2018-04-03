У Львові сьогодні призупиняється опалювальний сезон

За словами тепловиків, до бюджетних установ (школи, садочки, лікарні і поліклініки) опалення подаватимуть на основі звернень від керівників закладів.

Від сьогодні, 3 квітня, у Львові призупиняється опалювальний сезон.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. «З 3 квітня синоптики прогнозують значне підвищення температури зовнішнього повітря. Тому, у зв’язку із потеплінням, плануємо призупинити опалювальний сезон. Якщо температура далі підніматиметься, то опалювальний сезон цього тижня може бути завершений», - повідомив директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» і в.о. директора ЛКП «Залізничнетеплоенерго» Степан Пакіж.

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За словами тепловиків, до бюджетних установ (школи, садочки, лікарні і поліклініки) опалення подаватимуть на основі звернень від керівників закладів.

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко подякував українцям за скорочення споживання газу.