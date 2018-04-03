Газова формула "Дюссельдорф+" - це корупція на десятки мільярдів гривень - Асоціація енергетики України

Українці щорічно переплачують за газ щонайменше 1,8 мільярда доларів або близько 47 мільярдів гривень.

Формула для розрахунку ціни на газ "Дюссельдорф+" є корупційною, яка веде до величезної переплаті населення за отриманий газ.

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Таку думку озвучив "Київської регіональної енергетичної асоціації", радник голови партії Батьківщина Юлії Тимошенко Олександр Трохимець, посилаючись на офіційне повідомлення Асоціації в мережі Facebook.

"Нам намагаються нав'язати думку, що різке підвищення на газ і тепло для людей, яке відбулося в 2016 році - це реформа і боротьба з корупцією. Роблять це провладні політики Вікторія Войцицька, Ольга Бєлькова, Лев Підлісецький, Ігор Насалик, Олександр Домбровський, Наталія Кацер-Бучковська, Юлія Ковалів, а також "незалежні експерти" з їх оточення Олена Павленко, Андрій Герус та інші. Але насправді це не так! Газова формула ціноутворення на газ, який видобувається в Україні "Дюссельдорф+" є корупцією в десятки мільярдів. Ці гроші вилучаються з кишень українців і з державного бюджету!", - йдеться в повідомленні Асоціації енергетики України.

Асоціація енергетики також створила спеціальний калькулятор, щоб домогосподарства могли розрахувати власну переплату за газ. "Хочете знати, скільки переплатили саме Ви? Скористайтеся онлайн калькулятором по посиланню", - зазначають в Асоціації.

Як зазначено на сторінці dusseldorfplus.net (де і розміщений онлайн-калькулятор), щороку українці переплачують за газ щонайменше 1,8 мільярда доларів або близько 47 мільярдів гривень. "Це цілий річний бюджет ремонту всіх українських доріг у 2018 році. Це мінус 3500 гривень з кожної української родини. За це ми вдячні НАК "Нафтогаз України" і пролобійованої ним формулі ціни на газ "Дюссельдорф+", - зазначають в Асоціації енергетики України.

27 квітня 2016 року КМУ прийняв постанову №315, яким урівняла ціни на газ для промисловості та населення. Цим же рішенням визначена формула ціни газу (у тому числі українського видобутку), в основі якої лежать котирування в європейському хабі NCG (поблизу німецького міста Дюссельдорф) + доставка до україно-словацького кордону.