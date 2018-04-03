«Укрнафта» сплатила 530 мільйонів ренти за лютий
Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» за лютий місяць цього року сплатила 530,2 млн грн ренти за видобуток нафти і газу, з цієї суми 26,5 млн грн були спрямовані до місцевих бюджетів. Про це повідомляє прес-служба компанії.
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«За лютий 2018 року «Укрнафта» сплатила до державного та місцевих бюджетів 530,2 млн грн рентної плати за користування надрами за зобов'язаннями. Згідно з механізмом розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу, який почав працювати з початку цього року, з них 26,5 млн грн надійшли в обласні, районні та місцеві бюджети різних рівнів», - повідомили в компанії.
Згідно з повідомленням, найвагоміші надходження отримали громади і обласні бюджети Сумській (11,6 млн грн), Івано-Франківській (5,8 млн грн), Полтавської (4,1 млн грн) і Чернігівській (2,5 млн грн) областей.
«За попередніми оцінками, в 2018 році «Укрнафта» виплатить близько 5,5 млрд грн ренти, отже, бюджети областей, районів і громад повинні надійти близько 270 млн грн», - додали в компанії.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року було внесено ряд змін до Податкового кодексу. Одним із них стало обов'язкове відрахування до місцевих бюджетів 5% ренти, яку платять нафтогазові компанії (95% і надалі буде надходити до держбюджету). Механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти та газу.
У січні «Укрнафта» сплатила 652,5 млн грн ренти, з яких 32,6 млн грн було направлено до місцевих бюджетів.
Крім того, «Укрнафта» в 2017 році повністю виконала всі поточні податкові зобов'язання та порівняно з 2016 роком збільшила обсяг податкових платежів на 30%, сплативши 10,5 млрд грн.
Незважаючи на ініціативи компанії та повне виконання поточних податкових зобов'язань, «Укрнафта» стикається з низкою перешкод, які заважають збільшити видобуток і збільшити сплату податків. За словами її голови Марка Роллинса, Державна служба геології та надр навмисне і незаконно відмовляє компанії в продовження періоду дії спецдозволів на видобуток нафти і газу. Через подібні дії компанія втратила суттєві обсяги видобутку та імпульс до його нарощування.
Також Держгеонадр не дала можливості «Укрнафті» брати участь у конкурсі на отримання дозволу на видобуток нафти на одному з найбільших родовищ у Полтавській області, та неправомірно передала його компанії «Аркона Газ-Енергія», власників якої пов'язують з оточенням президента Петра Порошенка.