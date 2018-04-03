«Укрнафта» сплатила 530 мільйонів ренти за лютий

У 2018 році "Укрнафта" планує сплатити близько 5,5 млрд грн ренти, при цьому на місцевий рівень піде 270 млн грн.

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» за лютий місяць цього року сплатила 530,2 млн грн ренти за видобуток нафти і газу, з цієї суми 26,5 млн грн були спрямовані до місцевих бюджетів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«За лютий 2018 року «Укрнафта» сплатила до державного та місцевих бюджетів 530,2 млн грн рентної плати за користування надрами за зобов'язаннями. Згідно з механізмом розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу, який почав працювати з початку цього року, з них 26,5 млн грн надійшли в обласні, районні та місцеві бюджети різних рівнів», - повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, найвагоміші надходження отримали громади і обласні бюджети Сумській (11,6 млн грн), Івано-Франківській (5,8 млн грн), Полтавської (4,1 млн грн) і Чернігівській (2,5 млн грн) областей.

«За попередніми оцінками, в 2018 році «Укрнафта» виплатить близько 5,5 млрд грн ренти, отже, бюджети областей, районів і громад повинні надійти близько 270 млн грн», - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року було внесено ряд змін до Податкового кодексу. Одним із них стало обов'язкове відрахування до місцевих бюджетів 5% ренти, яку платять нафтогазові компанії (95% і надалі буде надходити до держбюджету). Механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти та газу.

У січні «Укрнафта» сплатила 652,5 млн грн ренти, з яких 32,6 млн грн було направлено до місцевих бюджетів.

Крім того, «Укрнафта» в 2017 році повністю виконала всі поточні податкові зобов'язання та порівняно з 2016 роком збільшила обсяг податкових платежів на 30%, сплативши 10,5 млрд грн.

Незважаючи на ініціативи компанії та повне виконання поточних податкових зобов'язань, «Укрнафта» стикається з низкою перешкод, які заважають збільшити видобуток і збільшити сплату податків. За словами її голови Марка Роллинса, Державна служба геології та надр навмисне і незаконно відмовляє компанії в продовження періоду дії спецдозволів на видобуток нафти і газу. Через подібні дії компанія втратила суттєві обсяги видобутку та імпульс до його нарощування.

Також Держгеонадр не дала можливості «Укрнафті» брати участь у конкурсі на отримання дозволу на видобуток нафти на одному з найбільших родовищ у Полтавській області, та неправомірно передала його компанії «Аркона Газ-Енергія», власників якої пов'язують з оточенням президента Петра Порошенка.