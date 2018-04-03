«Нафтогаз» закликає контрагентів прискорити підписання договорів на постачання газу

Вже 82 компанії підписали додаткові угоди на продовження поставок газу.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закликає підприємства теплокомуненерго, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та інших контрагентів прискорити процес підписання додаткових угод до договорів на постачання газу на квітень 2018 року.

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Про це йдеться на сайті «Нафтогазу».

«Станом на ранок 3 квітня вже 82 компанії підписали додаткові угоди на продовження поставок газу. «Нафтогаз» вдячний контрагентам, представники яких доставили підписані додаткові договори в офіс компанії. «Нафтогаз» закликає своїх контрагентів не зволікати з підписанням документів, необхідних для отримання номінацій на газ», - йдеться в повідомленні.

Серед підприємств, які вже надали всі необхідні документи і отримали номінації на квітень: «Київенерго» ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, "Хмельницьктеплокомуненерго", "Вінницяміськтеплоенерго", "Рівнетеплоэнерго", інші теплокомуненерго, а також ряд ОСББ.

У прес-службі повідомили, що для отримання номінацій на 1 декаду квітня поточного року теплопостачальним підприємствам необхідно якнайшвидше підписати додаткові угоди зі свого боку і передати їх на адресу компанії.

У компанії нагадали, що підставою для надання номінацій буде: наявність у компанії додаткової угоди (оригінал); наявність у підписанта додаткової угоди повноважень на його підписання; виконання пункту 12 постанови уряду від 22 березня 2017 року № 187 в частині розрахунків при використанні обсягів природного газу у минулі періоди.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Кабмінет міністрів прийняв постанову, якою були продовжені спецзобов'язання «Нафтогазу» на ринку газу з 1 квітня до 1 червня 2018 року (внесені зміни у постанову №187 «Про накладення спецзобов'язань на ринку природного газу»).

У зв'язку з тим, що урядове рішення було прийнято лише за кілька днів до початку місяця поставки (квітня), «Нафтогаз» був змушений 30-31 березня скласти проекти додаткових угод і на вихідних (31 березня – 1 квітня) почати укладати договори з теплокомуненерго.

2 квітня деякі регіони повідомили про відключення тепла в бюджетних установах (дитячих садах, школах) і деяких житлових будинках, що було пов'язано зі змінами згаданої постанови.