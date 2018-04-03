Україна з початку року скоротила видобуток вугілля майже на 20%

При цьому в березні видобуток вугілля збільшився.

Україна в січні-березні 2018 року скоротила видобуток енергетичного та коксівного вугілля, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, на 19,5% - до 8,331 мільйона тонн з 10,349 мільйона тонн.

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Про це свідчать оперативні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розміщені на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

При цьому в березні 2018 року видобуток вугілля збільшився порівняно з березнем 2017 року - до 2,996 мільйона тонн з 2,976 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокаду вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.