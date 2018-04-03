Путін сподівається, що "Північний потік-2" буде реалізований, газ до Європи також може піти "Турецьким потоком"

За графіком йдуть роботи зі спорудження газопроводу "Турецький потік", говорить Путін.

Президент РФ Володимир Путін сподівається, що газопровід "Північний потік-2" в обхід України буде реалізований, газ у країни південно-східної Європи також може піти "Турецьким потоком".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в Анкарі на спільній прес-конференції з главою Туреччини Реджепом Ердоганом.

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"Ми ведемо вже багато років переговори з нашими європейськими партнерами щодо створення другої черги "Північного потоку" - "Північного потоку-2". Сподіваюся, це теж завершиться позитивним результатом, але поки ми ведемо переговори і розмови на цю тему, з Туреччиною ми вже скоро закінчимо аналогічний проект такого масштабу ("Турецький потік") сказав Путін.

За його словами, справа вже йде практично до завершення.

Він додав, що за графіком йдуть роботи зі спорудження газопроводу "Турецький потік", ведеться прокладка двох гілок його морської ділянки.

"Незабаром розпочнеться підготовка до реалізації сухопутної частини проекту. Це дозволить наситити ринок газу як в Туреччині, так і в низці інших держав південно-східної Європи, якщо, звичайно, вони цього захочуть, а також у цілому підвищити енергобезпеку регіону", - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

27 березня 2018 року в Німеччині було видано дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на всій німецькій ділянці Балтійського моря. Зокрема, Федеральне управління морського судноплавства і гідрографії Німеччини дозволило будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах виключної економічної зони в Балтійському морі. У відомстві заявили, що будівництво газопроводу завдовжки 31 кілометр уздовж цієї зони не перешкоджатиме ні судноплавству, ні навколишньому середовищу.

Будівництво газопроводу має розпочатися у 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Президент України Петро Порошенко вважає прихильників будівництва трубопроводу «Північний потік - 2» «спільниками Росії в її гібридній війні». Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік - 2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступу до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становитимуть близько 3 млрд дол.