Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через Україну впаде майже в 10 разів - "Газпром"

Відповідаючи на питання про можливість укладення нового транзитного контракту з "Нафтогазом", голова "Газпрому" сказав, що будуть переговори.

Транзит російського газу через Україну після введення в експлуатацію газопроводів "Турецький потік" і "Північний потік-2" продовжиться, але скоротиться до 10-15 мільярдів кубометрів в рік.

Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає "РИА Новости".

"Є суміжні держави, є регіони, які знаходяться на кордоні з Україною з боку Європи і без сумніву, поставки в ці регіони Європи будуть здійснюватися транзитом через територію України. Інша справа, що це обсяги, які будуть, без сумніву, менш значні", — сказав Міллер.

Відповідаючи на питання про можливість укладення нового транзитного контракту з "Нафтогазом", глава "Газпрому" сказав, що чекають переговори. При цьому він підкреслив, що це будуть не ті умови, які прописав в діючій угоді Стокгольмський арбітраж.

У 2017 році транзит російського газу через Україну досяг рекордного за останні вісім років обсягу 93,5 мільярда кубів.

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін сподівається, що газопровід "Північний потік-2" в обхід України буде реалізований, газ в країни південно-східної Європи також може піти по "Турецькому потоку".

Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

27 березня 2018 року в Німеччині було видано дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на всій німецькій ділянці Балтійського моря.

Будівництво газопроводу повинно початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Президент України Петро Порошенко вважає прихильників будівництва трубопроводу «Північний потік-2» «спільниками Росії в її гібридної війні».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року складуть близько 3 млрд дол.