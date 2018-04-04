У світі дешевшає нафта

«Чорне золото» помірно дешевшає, незважаючи на зниження запасів у США.

Ціни на нафту знижуються зранку в середу, незважаючи на скорочення тижневих запасів сировини в США, але від подальшого падіння ринок утримує перспектива довгострокового співробітництва РФ і ОПЕК.

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Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,34 відсотка до $67,89 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI торгувалися біля позначки $63,32 за барель, що на 0,3 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Росія заздалегідь обговорила довгостроковий формат співробітництва з країнами-членами ОПЕК та припускає створення нової організації для взаємодії з нафтоекспортним картелем, сказав у вівторок журналістам міністр енергетики Олександр Новак.

Як показали дані Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США знизилися на 3,3 мільйони барелів до 427,3 мільйони за тиждень до 30 березня, хоча аналітики прогнозували приріст на 246.000 барелів.

У фокусі уваги інвесторів – офіційна статистика Управління енергетичної інформації (EIA), що виходить сьогодні ввечері.

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці знизилася на 0,86 відсотка до 402,1 юаня за барель.