Угода «Роснефти» з норвезькими буровиками відкладена через санкції

Угода з купівлі російською "Роснефтью" частки в норвезькій буровій компанії North Atlantic Drilling Limited (NADL) відкладена до 2015 року, повідомляється на сайті NADL, передає РИА Новости.

"Роснефть", NADL і її основний акціонер - Seadrill 22 серпня підписали рамкову угоду, яка передбачає придбання "Роснефтью" 30% акцій NADL шляхом обміну активів та інвестицій в її статутний капітал. Крім того, в липні "Роснефть" і NADL уклали довгострокові угоди з буріння на шельфі. Угода передбачає залучення шести морських бурових установок на період до 2022 року з метою реалізації шельфових проектів "Роснефти", в тому числі в суворих кліматичних умовах.

"NADL, Seadrill і "Роснефть" прийняли спільне рішення відкласти оголошену угоду до кінця травня 2015 року", - повідомляє компанія. Уточнюється, що сторони "як і раніше мають намір закрити операцію".

Раніше повідомлялося, що санкції західних держав проти РФ можуть зачепити угоду російської "Роснефти" з норвезької NADL.

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North Atlantic Drilling Ltd. спеціалізується на бурінні в суворому кліматі. Seadrill Limited володіє 70,4% акцій компанії. Одна з напівзаглибних установок компанії, West Apha, задіяна в проекті буріння найпівнічнішої свердловини в РФ "Університетська-1" в Карському морі, який "Роснефть" здійснює спільно з ExxonMobil.

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