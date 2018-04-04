У Бахрейні назвали обсяги відкритого родовища нафти

Запаси нафти на новому родовищі становлять близько 80 мільярдів барелів, природного газу - від 10 до 20 трильйонів кубічних футів

Обсяг запасів нового родовища нафти, про відкриття якого влада Бахрейну оголосили минулої неділі, становить близько 80 мільярдів барелів.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра нафти Бахрейну Мухаммед бен Халіфа аль-Халіфа.

Вищий комітет з природних ресурсів і економічної безпеки Бахрейну оголосив в неділю про відкриття біля західного узбережжя країни найбільшого зі знайдених на території королівства з моменту початку нафтовидобутку в 1932 році родовища нафти і природного газу.

"Запаси нафти на новому родовищі становлять близько 80 мільярдів барелів, природного газу - від 10 до 20 трильйонів трильйонів кубічних футів. Площа нового родовища становить дві тисячі квадратних кілометрів", - зазначив міністр.

За його словами, які запаси нафти, що можна видобувати, має родовище, ще належить вивчити. Аль-Халіфа розраховує, що видобуток нафти на родовищі почнеться протягом п'яти років.

Бахрейн був першою серед країн Перської затоки, де почався видобуток нафти, тому запаси вуглеводнів в цій країні до теперішнього часу значно збідніли.