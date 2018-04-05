Скільки коштує "чорне золото": ціна нафти перевищила $68 за барель

Brent подорожчала до $68,36 за барель, WTI - до $63,66 за барель

Світові ціни на нафту вранці в четвер зростають, відіграючи несподіване зниження запасів сировини в США.

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Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 8.31 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,5% - до 68,36 долара за барель, ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,46% - до 63,66 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило в середу Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 30 березня, знизилися на 4,6 мільйона барелів, або на 1,1% - до 425,3 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували зростання запасів на 0,3%, або на 1,4 мільйона барелів - до 431,3 мільйона барелів.

"Поєднання вищих обсягів нафтопереробки в США та невеликого обсягу імпорту нафти призвело до несподіваного скорочення запасів", - пояснює аналітик ClippeData Метт Сміт (Matt Smith), якого цитує агентство Рейтер.

Разом з тим тиск на нафту продовжує надавати геополітична напруженість, пов'язана з торговим конфліктом США і КНР. У середу США опублікували список з 1,3 тисячі китайських товарів, проти яких можуть бути введені імпортні мита як відповідь на порушення Китаєм інтелектуальних прав на американську продукцію.

У відповідь Китай прийняв рішення про введення мита в розмірі 25% на 106 найменувань товарів, що імпортуються з США. Терміни введення торгових заходів будуть залежати від того, коли влада США оголосять про введення мит на китайські товари.