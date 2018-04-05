Комітет Ради підтримав законопроект щодо ліцензування «Київтеплоенерго»

Законопроект усуває ризики, що виникають через законодавчу неврегульованість питання.

Сьогодні Комітет із питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України підтримав проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо зміни права власності та особливості правонаступництва у сфері енергопостачання) № 8012 від 07.02.2018 року.

Нагадаємо, відповідно до рішення Київської міської ради, 27 квітня 2018 року припиняється дія угоди між КМДА та АЕК (нині – ПАТ) «Київенерго» на управління об'єктами теплоенергетичного комплексу. Планується, що функції «Київенерго» візьме на себе комунальне підприємство «Київтеплоенерго». При цьому, процедура передачі на баланс «Київтеплоенерго» об'єктів теплопостачання досі триває, передає прес-служба КМДА.

Законопроект передбачає надання права комунальному підприємству «Київтеплоенерго» здійснювати господарську діяльність, використовуючи ліцензії ПАТ «Київенерго», та усуває ризики, що виникають через законодавчу неврегульованість питання. Адже в процедурі отримання ліцензій для «Київтеплоенерго» наразі існує низка регуляторних неузгодженостей, що не дозволяє в найшвидші терміни отримати відповідні ліцензії. Прийняття документу дозволить забезпечити стабільне тепло- та водопостачання Києва.

Нагадаємо, міська влада Києва ініціювала та наполягає на прийнятті законопроекту № 8012 для того, щоб уникнути технічних та технологічних ризиків, забезпечити безперебійність надання послуг киянам.