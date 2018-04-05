Рада просить світову спільноту заборонити будівництво "Північного потоку-2"

У парламенті заявляють про необхідність консультацій між урядом України та Єврокомісією щодо недопущення будівництва газопроводу в обхід України.

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Про це йдеться в зверненні Ради до міжнародної спільноти про неприпустимість будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України і монополії Російської Федерації на газових ринках світу.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане звернення проголосували 266 народних депутатів.

У зверненні до парламентів та урядів іноземних держав, світової бізнес-спільноти Верховна Рада закликає "зробити все можливе для повного і незворотного заборони на будівництво газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2"), не брати ніякої участі в підготовці, фінансуванні або лобіювання цього проекту".

Також у документі йдеться про те, щоб на виконання статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та статті 6 Договору про заснування Енергетичного співтовариства, невідкладно провести консультації між урядом України та Європейською комісією щодо недопущення будівництва газопроводу.

Рада закликає сприяти поширенню на російського газового монополіста "Газпром" та афілійованих з ним осіб дії всіх персональних та секторальних санкцій, введених із-за російської збройної агресії проти України.

Парламент України звертається з проханням вжити регуляторних, інфраструктурних та інших заходів (зокрема, в рамках єдиного Енергетичного Співтовариства) для надійного, стійкого зменшення монопольного впливу російських підприємств на енергетичних ринках Європи, Центральної Азії, Далекого Сходу і світу в цілому.

У зверненні сказано, що 1 березня 2018 року міжнародна громадськість стала свідком зухвалого цинічного тиску на європейських споживачів з боку "Газпрому". "Газпром" раптово, без попередження, відмовився поставляти газ на внутрішній ринок України, ігноруючи свої контрактні зобов'язання. Це протизаконне рішення завдало істотних економічних збитків українській компанії "Нафтогаз", а також створило реальні ризики дестабілізації енергетики України і загрозу припинення транзиту до Європейського Союзу в період сильних морозів.

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У зверненні йдеться, що "Газпром" повністю контролюється урядом РФ, яке здійснює збройну агресію проти України, окупувала частина суверенної території України та організувало на цих територіях систематичні репресії проти мирного населення.

Зазначається, що на території країн Європейського Союзу триває реалізація проекту "Північний потік-2" і безумовним результатом створення цього газопроводу стане утвердження абсолютної монополії Росії на газовому ринку Європи. "Таким чином, наслідки реалізації проекту Nord Stream 2 вийдуть за рамки комерції або внутрішніх справ країн ЄС і призведуть до економічної і політичної дестабілізації всієї Європи, а потім і планети загалом", - підкреслюється у зверненні.

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 мільярдів доларів.