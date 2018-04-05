Handelsblatt: «Північний потік-2» дозволить ЄС економічно «прив'язати» Росію до себе

Автори визнають, що репутація проекту постраждала, проте все одно називають його необхідним для всього континенту.

Відносини Європи та РФ знаходяться на найнижчому рівні за кілька останніх десятелетий. Замість того, щоб закручувати спіраль напруги, ЄС повинен економічно "прикріпити" Москву до себе, пише німецьке видання Handelsblatt.

Повний переклад статті видання опублікував «Главред». Відзначається, що "Північний потік-2" загрожує не лише позиції України як "вузького місця" поставок газу через Центральну Європу, але і загрожує Києву втратою двох мільярдів євро з щорічних транзитних зборів.

В майбутньому трубопровід протяжністю 1200 км буде використовуватися для постачання додатково 55 млрд кубометрів природного газу до Німеччини та інших країн Центральної Європи.

Читайте такожПісля старту "Північного потоку-2" транзит газу через Україну впаде майже в 10 разів - "Газпром"

У той же час, отруєння Сергія Скрипаля Скрипаля і взаємна висилка десятків дипломатів призвели до того, що відносини між Росією та ЄС досягли нового мінімуму.

У статті наголошується, що у цій точці «взаємного тиску і погроз» необхідно озирнутися на політику, сформульовану Егоном Бахром і реалізовану Віллі Брандтом, на чолі якої стояла ідея зближення. Дана політика створила передумови для закінчення "Холодної війни" між Сходом і Заходом.

«Спіраль ізоляції і санкцій між ЄС і РФ не можна закручувати вічно. Замість цього економічно сильний Європейський союз повинен зосередитися на змінах у торговельній сфері. Ось чому запланований газопровід з Росії до Німеччини не просто важливий проект в енергетичній політиці. Проект "Газпрому" спільно з західноєвропейськими компаніями Wintershall, Uniper, OMV і Engie являє собою вигідну комбінацію і для Заходу, і для Сходу», - стверджується в статті.

Підкреслюється, що Nord Stream 2 забезпечить ще один безпечний маршрут для транспортування газу до Центральної Європи, де знаходяться найбільш важливі клієнти "Газпрому". ЄС, у свою чергу диверсифікує свою енергопостачання і «ще більше зв'яже економіку Сходу і Заходу».

Автори визнають, що репутація трубопроводу постраждала. Слідом за колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером до лобіювання проекту підключився екс-міністр фінансів Австрії Ханс Йорг Шеллінг. А сам "Газпром" розташував свій офіс у швейцарському податковому раю. Все це робить проект вартістю в 10 млрд євро "не дуже симпатичним".

Читайте такожПутін сподівається, що "Північний потік-2" буде реалізований, газ до Європи також може піти "Турецьким потоком"

«Проте не надто приємна картинка не повинна затуляти той факт, що постачання газу дном Балтійського моря є проектом із поглиблення відносин між Росією і ЄС. Одна з історичних помилок Євросоюзу після падіння "залізної завіси" в тому, що він нічого не зробив для того, щоб сильніше прив'язати Росію до себе», - йдеться в статті.

«Замість конструктивних відносин через три десятиліття після закінчення "холодної війни" у відносинах домінує небезпечна гра м'язами. Це проявляється не тільки в громадянській війні в Україні або анексії Криму, звинувачень Росії в порушенні міжнародного права, але і в невеликих неспостережуваних країнах на кшталт Придністров'я з його "замороженим" конфліктом», - підкреслюють автори.

В статті робиться висновок, що ЄС повинен швидко «подолати свою істерію» щодо РФ, а політична стабільність в Європі «може існувати тільки разом з Росією». Виходячи з цього, будівництво "Північного потоку-2" у Handelsblatt називають «необхідним проектом для всього континенту».

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступу до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року склали близько 3 мільярдів доларів.