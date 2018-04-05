Фінляндія дала згоду на будівництво "Північного потоку-2"

За планом 374 кілометри газопроводу з 1220 будуть проходити по території економічної зони Фінляндії.

Уряд Фінляндії дав згоду на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на ділянці, що проходить через виняткову економічну зону країни.

Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії.

"5 квітня 2018 року уряд Фінляндії дав згоду на проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" стосовно ділянки, що проходить через виняткову економічну зону Фінляндії", - йдеться в повідомленні.

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Однак у заяві відзначається, що згода уряду є умовною, що означає, що заявник повинен відповідати певним умовам.

"Сторона, відповідальна за реалізацію проекту, повинна дотримуватися загального принципу обачності у запобіганні та мінімізації аварій і збитків, повинна належним чином враховувати вразливість Балтійського моря та інших існуючих проектів у виключній економічній зоні і має відповідати умовам дозволу на будівництво, необхідного у відповідності з Законом про воду", - уточнюється в заяві.

За планом 374 кілометри газопроводу з 1220 будуть проходити по території економічної зони Фінляндії.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня свою згоду на будівництво газопроводу "Північний потік-2" дала Німеччина.

В свою чергу депутати Європейського парламенту, що входять до комітету із промисловості, досліджень та енергетики, підтримали зміни до газової директиви, яка має перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік 2".

Нагадаємо, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та введення в роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поряд з вже існуючим «Північним потоком-1».