В Україні хочуть продовжити терміни експлуатації гідроелектростанцій

Перша програма продовження експлуатації буде розроблена для ДніпроГЕС, яка через 15 років відзначатиме столітній ювілей.

Державна компанія-оператор гідроелектростанцій на Дніпрі та Дністрі «Укргідроенерго» планує цього року провести конкурс з вибору підрядника, який розробить програму продовження термінів експлуатації великих українських гідроелектростанцій, зокрема, найстарішої із них - Дніпровської ГЕС, гребля якої була збудована ще в 30-ті роки. Про це під час прес-конференції повідомив голова компанії Ігор Сирота.

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«Згідно з проектними рішеннями, термін експлуатації гідроспоруд – мінімум 100 років. Ми розуміємо, що через 15 років буде сторіччя ДніпроГЕС і тому ми будемо запрошувати експертів, щоб визначити, на скільки можна продовжити термін експлуатації, які заходи для цього потрібно прийняти», - сказав він.

За його словами, конкурс проводитиметься за міжнародними стандартами, також будуть залучатися експерти зі Швейцарії, Австрії та Німеччини, які мають відповідний досвід.

Сирота повідомив, що конкурс буде проведено за кошти, зекономлені в рамках кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку. Компанія-переможець розробить програму продовження експлуатації, перелік та алгоритм заходів, які повинна буде виконувати «Укргідроенерго»

«Основна частина наших гідроспоруд – це 50-60 років, тобто у них ще є термін експлуатації, але враховуючи, що для ДніпроГЕС у нас залишилося 15 років, ми будемо робити базовий документ з цієї станції», - зазначив Сирота.

Довідка УНІАН. Перша черга й сама гребля ДніпроГЕС побудована в 1927-1932 роках, але була зруйнована під час Другої світової війни. Станція була відновлена у 1944-1950 роках, у 1969-1980 роках була побудована її друга черга.

«Укргідроенерго» експлуатує 103 гідроагрегати на 10 гідроелектростанціях на Дніпрі та Дністрі: Київській, Канівській, Кременчуцькій, Середньодніпровській, Дніпровській ГЕС-1 і ГЕС-2, Каховській ГЕС, Київській гідроакумулюючій електростанції (ГАЕС), Дністровській ГЕС та Дністровській ГАЕС (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі завершення будівництва), загальна встановлена потужність яких становить 5747 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.