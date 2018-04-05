Як газ розсварив США та Німеччину

Дональд Трамп «наїхав» на Німеччину за те, що вона більше грошей дає на газопровід «Північний потік-2», натомість в НАТО лише 1%. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Литви Далією Грібаускайте. Але чому президент США звинуватив Німеччину в підігруванні росіянам та назвав дії країни «несправедливими»? Чому, він не згадав Італію, Францію, Австрію врешті решт?

Між США та Німеччиною йде боротьба за контроль ринку газу в ЄС. США планують збільшити поставки свого газу на ринок Європи, і нещодавній дозвіл Німеччини на початок роботи «Північного потоку-2» розлютив Вашингтон не на жарт.

США не приховують своїх планів виходу на ринок ЄС зі своїм скрапленим газом

Газ давно став не тільки економічним інструментом впливу, а й політичним. Наприклад, країни півдня Європи противляться амбіціям Німеччини щодо запуску спільного проекту з «Газпромом». Італійські експерти кажуть, що Німеччина може стати монополістом на ринку газу в ЄС. Окрім фінансового тиску, Берлін матиме в руках й газовий важіль впливу на слабші країни.

США, в свою чергу, не приховують своїх планів виходу на ринок ЄС зі своїм скрапленим газом. Нагадаю, що минулого року в травні перший танкер з таким газом прибув із США до Польщі, і тоді це охрестили початком ери солідної конкуренції американців з росіянами на ринку газу ЄС.

Трамп критикує Німеччину і тому, що вона, на тлі порушення Росією міжнародного права через анексію Криму та військову агресію на Донбасі, одночасно вибудовує бізнес «us usual». Можливо, на місці Німеччини хочуть бути США? Принаймні про можливе зближення Росії та США можна буде говорити після зустрічі Путана з Трампом, дата якої зараз не відома, але бажання сторін є.

Варто мати на увазі, що протистояння США та Німеччини має глобальний характер, оскільки у обох існує бажання брати участь в майбутніх миротворчих процесах щодо врегулювання міжнародних конфліктів. А «українське питання» в цьому світлі – одне з ключових.

Трампів передвиборчий заклик «Make America great again» має не тільки національний характер, але й транснаціональний

З чого це видно? З форсування ідеї миротворчої місії на Донбас, яку США, вустами Курта Волкера, вже другий рік озвучують і, як повідомлялось раніше, Росія нібито вже згодна на американський варіант миротворців в обмін на засекречення «кремлівської доповіді».

Трампів передвиборчий заклик «Make America great again» має не тільки національний характер, але й транснаціональний. США воліють стати лідерами на світовій арені, особливо це стосується комерційних проектів, про що свідчить риторика торгової війни з Китаєм, ліквідація NAFTA та вихід з Транстихоокеанського партнерсва.

А що ж Україна? Нас найбільше хвилює стан вітчизняної ГТС у разі запуску «Північного потоку-2». «Газпром» вже поінформував, що після реалізації цього проекту, транзит через Україну впаде в 10 разів. Як наслідок, Україна втрачає мільярди доларів. Чи маємо ми на цей випадок так званий «план Б»? НАК «Нафтогаз» поки такого плану не озвучив. Втім, таким планом могло б стати збільшення видобутку власного газу для заповнення нашої труби.

Тарас Семенюк, аналітик KievStratPro