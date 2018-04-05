Росія продовжує залишатися основним постачальником вугілля до України

Наша країна в січні-березні збільшила валютні витрати на імпорт вугілля на 33% - до 760,5 млн дол.

Україна в січні-березні 2018 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту порівняно з січнем-березнем 2017 року на 33,3% - до 760,5 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно зі статистикою, за звітний період було імпортовано 5,7 млн тонн вугілля. Найбільшими постачальниками були Росія, США і Канада.

Імпорт вугілля з Росії у грошовому вираженні в січні-березні 2018 року досяг 472,4 млн дол., зі США - 219,9 млн дол., із Канади Україна імпортувала вугілля на суму 48,4 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 млрд дол. Найбільшими постачальниками вугілля були Росія, США і Казахстан. У 2016 році Україна скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% - до 1,467 млрд дол. У 2017 році наша країна збільшила витрати на імпорт вугілля в 1,87 разу - до 2,744 млрд дол.