В РФ чекають, що Україна внесе передоплату за газ найближчими днями

Таку думку висловив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає "Прайм".

"Найближчими днями, це потрібно, звичайно, у них (України) уточнити. Але ми думаємо, що потреба у них в газі існує, вона і раніше існувала, і чим швидше вони заплатять, тим буде краще і їм, і європейським споживачам", - зазначив Новак.

Міністр додав, що "Газпром" вже сплатив транзитні платежі за поставки російського газу до Європи за 4 квартал, при цьому "українська сторона вважає ці кошти одним з джерел передоплати за листопад - грудень".

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Як повідомлялося, "Нафтогаз" не має затвердженого графіка щодо внесення передоплати за газ "Газпрому".

Так званий "зимовий пакет", з урахуванням знижки, дозволить забезпечити ціну на російський газ для "Нафтогазу України" в 4 кварталі 2014 року на рівні 378 доларів за тисячу кубометрів.

Україна планує закупити до кінця року 4 млрд кубометрів, обумовлених у "зимовому пакеті".