Україна з початку року збільшила імпорт нафтопродуктів майже до мільярда доларів

Основними постачальниками нафтопродуктів до України є Росія та Білорусь.

Україна в січні-березні 2018 року імпортувала нафтопродуктів на 990 мільйонів доларів, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні склав 383,9 мільйона доларів (38,8% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Росії – 383,4 мільйона доларів (38,8%), з Литви – 95,1 мільйона доларів (частка 9,6%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 127,4 мільйона доларів.

Загалом за звітний період Україна імпортувала 1,6 мільйона тонн нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27,3% - до 4,2 мільярда доларів.

Минулого року імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становить 1,828 мільярда доларів (43,9%), з Росії – 1,272 мільярда доларів (30,6%), з Литви – 469,4 мільярда доларів (11,3%).