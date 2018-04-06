Депутат Європарламенту: мета проекту "Північний потік-2" - розділити Європу

За словами євродепутата, у разі реалізації проекту 80% імпортованого в Європу газу буде постачатися з Росії.

Реалізація проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" спрямована на те, щоб розділити Європу і зробити її залежною від російського газу.

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Про це заявила депутат Європейського парламенту Лайма Андрікене на прес-конференції в Києві.

"Ми говоримо, що "Північний потік-2" є політичним проектом. Цей проект було розроблено у Кремлі, і мета проекту - розділити Європу. Цей проект не має нічого спільного із забезпеченням диверсифікації поставок газу, а навпаки. Якщо цей проект буде імплементований, 80% газу, що поставляється до Європейського Союзу, надходитиме з Росії", - сказала вона.

У свою чергу, заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка була присутня на прес-конференції, закликала Європарламент спільно з Україною оцінити ризики від реалізації проекту.

"Ми говорили про проект "Північний потік", і ми закликали Європейський парламент і наших шановних друзів, колег з комітету закордонних справ провести спеціальний захід в Європейському парламенті, куди ми могли б запросити і українських експертів для того, щоб разом оцінити всі ризики для системи безпеки Європи, в тому числі - енергетичної безпеки. Все це - політичний проект Російської Федерації, і потім треба буде сплачувати дорожче, тому що газ і нафту можуть використовуватися Росією як привід для енергетичного тиску на Європу", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 5 квітня закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 мільярдів доларів.