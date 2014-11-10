У США через падіння цін на нафту продовжує дешевшати бензин

Роздрібні ціни на бензин у США продовжують знижуватися. За останні два тижні вони впали приблизно на 13 центів і зараз становлять у середньому по країні $2,94 за галон (близько 77 центів за 1 літр) автомобільного палива найнижчого сорту, повідомляє ТАСС.

Опитування 2,5 тис. заправних станцій, проведене службою Lundberg Survey, показало, що найдорожчий бензин продається зараз у Сан-Франциско (штат Каліфорнія), де 1 галон низькосортного пального коштує $3,27. Найдешевший бензин можна знайти у місті Мемфіс (штат Теннессі) - $2,65 за галон. Нью-йоркці платять за пальне $3,21, жителі Лос-Анджелеса - $3,20. Як зазначають експерти, нинішня вартість одного галона низькосортного пального на 27,55 цента нижче аналогічного показника того ж періоду минулого року.

На думку аналітиків, падіння цін на бензин в США безпосередньо пов'язано зі зниженням вартості нафти на світових біржах, яке відбувається, насамперед, через зниження попиту на нафту. Згідно з оприлюдненою минулого тижня щорічною доповіддю ОПЕК, до кінця 2017 року глобальний попит на видобуту картелем нафту може впасти до 28,2 млн барелів на добу. Це на 600 тис. барелів на добу менше, ніж прогнозувалося роком раніше, і стане мінімальним показником за останні 14 років.

Читайте такожБензин у Росії в 2015 році може подорожчати на 15% - ЗМІМісцеві аналітики вважають, що зниження роздрібних цін на бензин у США найближчими тижнями може продовжитися через імовірне подальше здешевлення нафти.

Минулої п'ятниці, коли відбулися останні торги на Нью-Йоркській товарній біржі, ф'ючерсні контракти на поставки нафти у грудні укладалися з розрахунку $78,65 за барель. За підсумками тижня нафта в Нью-Йорку подешевшала на 2,4%. Зниження вартості нафти спостерігається вже шостий тиждень поспіль. Подібна ситуація склалася вперше з грудня 1998 року.