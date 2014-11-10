Росія не отримає від Китаю аванс на будівництво газопроводу

«Газпром» не отримає авансу за газовим контрактом з CNPC, заявив голова правління компанії Олексій Міллер у Китаї: «У нас немає більше необхідності погоджувати отримання авансу для зниження ціни контракту, тому питання про отримання авансу зараз більше не стоїть». Будівництво газопроводу оцінюється в 770 млрд руб., ці гроші «Газпром» і розраховував отримати авансом, пишуть "Ведомости".

Контракт на поставку в Китай до 38 млрд куб. м газу на рік на 30 років за $400 млрд «Газпром» і CNPC підписали у травні. Постачання газопроводом «Сила Сибіру» передбачається почати у 2019 р., ресурсною базою для них стануть Чаяндинське і Ковиктинське родовища «Газпрому». Будівництво газопроводу почалося 1 вересня, весь проект разом з облаштуванням родовищ коштує $55 млрд.

Ще за тиждень до підписання контракту дві людини, близькі до «Газпрому», розповіли «Ведомостям», що компанія замість авансу обговорює з Китаєм кредит на будівництво трубопроводу. Вони також пояснювали, що домовленість про аванс дозволяє Китаю просити про зниження ціни газу, з кредитом ж можна уникнути знижок, але він збільшить боргове навантаження.

«Газпром» не хотів, щоб відношення боргу до EBITDA у нього було вище одиниці, а при отриманні $25 млрд кредиту та поточної боргового навантаження монополії воно становитиме 1,36, зазначав у вересні перший заступник начальника фінансово-економічного департаменту «Газпрому» Олександр Іванников.

З урахуванням того, що «Газпром» не отримав авансу від Китаю, можливе надання держдопомоги, зокрема і з Фонду національного добробуту (ФНБ), говорить федеральний чиновник і попереджає, що це повинні бути кошти під конкретний проект будівництва газопроводу «Сила Сибіру», надані через викуп облігацій SPV-компанії.

Читайте такожРосія стала "сировинним придатком" Китаю на $70 млрдГрошей на «Силу Сибіру» з ФНБ «Газпром» не просив, запевняють дві людини, близькі до групи «Газпром». Чи можливо, що «Газпром» може звернутися за грошима в ФНБ, співрозмовники «Ведомостей» не кажуть. Представник компанії відмовився від коментарів.

Подібну схему в червні описував міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв у якості альтернативи докапіталізації «Газпрому», яку запропонував президент Росії Володимир Путін. Улюкаєв указував, що за рахунок коштів ФНБ можливе входження в капітал SPV.

«Сила Сибіру» цілком підходить під цілі фінансування за рахунок ФНБ: це інфраструктурний проект, спрямований зокрема і на газопостачання Далекого Сходу, каже директор Small Letters Віталій Крюков, навряд чи з ФНБ будуть виділені всі необхідні кошти, швидше за все, «Газпрому» доведеться вдаватися також і до позикового фінансування.

На розробку родовищ, будівництво газопереробних потужностей, труби і доведення прокачування до 38 млрд куб. м «Газпрому» потрібно більше $100 млрд, у поточних умовах цей проект неокупний, каже партнер RusEnergy Михайло Крутихін. Тому виділення коштів на нього - питання політичне, швидше за все, «Газпрому» їх більше нізвідки буде взяти, як він буде повертати їх, теж незрозуміло.